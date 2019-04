Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall am Donnerstagmorgen in Lörrach leicht verletzt. Gegen 10:30 Uhr war es zum Zusammenstoß einer Honda und eines Renault-Lieferwagens auf der Kreuzung Wiesentalstraße/Freiburger Straße/Tumringer Straße gekommen. Der 57 Jahre alte Motorradfahrer wollte aus der Freiburger Straße die Kreuzung in Richtung Innenstadt überqueren. Seinen Angaben zufolge hatte er eine Verschmutzung auf der Geradeausspur umfahren und war deshalb über die Rechtsabbiegespur in die Kreuzung gefahren. Die Ampel zeigte lediglich für die Rechtsabbieger grün. Beim Überqueren der Kreuzung kollidierte er mit einem auf der B 317 stadtauswärts fahrenden Lieferwagen. Dabei stürzte der Motorradfahrer auf den Asphalt und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Verletzte kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden daran liegt bei rund 5000 Euro, am Lieferwagen wurde ein Schaden von rund 4000 Euro verursacht.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell