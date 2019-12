Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Fahrlässige Körperverletzung

Lahr (ots)

Ein 55-jähriger Ford-Fahrer war am frühen Mittwochabend auf der Friedrichstraße in Richtung Turmstraße unterwegs. Gegen 17.30 Uhr übersah er eine auf einem dortigen Fußgängerüberweg befindliche Frau. Die 64-Jährige wurde frontal erfasst und anschließend zu Boden geschleudert. Ihre hierbei erlittenen Verletzungen mussten später in einem örtlichen Krankenhaus versorgt werden. Gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

/ya

