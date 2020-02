Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Streit endet mit Handgreiflichkeiten; Schönaich: Schlägerei in Flüchtlingsunterkunft, Gemeindehalle beschädigt; Aidlingen: Unfall mit schwer verletzter Fußgängerin

Holzgerlingen: Streit endet mit Handgreiflichkeiten

Aus bislang noch unbekannter Ursache kam es am Sonntag gegen 01.15 Uhr in der Stadthalle in Holzgerlingen, in der eine Faschingsveranstaltung stattfand, zu einem Streit zwischen einem 25 Jahre alte Mann, dessen 19-jähriger Freundin und drei 21, 22 und 26 Jahre alten Frauen. Aufgrund der Auseinandersetzung wurden die beteiligten Personen durch Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes vor die Tür gesetzt. Vor der Halle eskalierte der Streit schließlich und die Beteiligten wurden auch handgreiflich. Erneut musste der Sicherheitsdienst eingreifen, wobei ein 44-Jähriger Mitarbeiter von der 19 Jahre alten Frau ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt wurde. Darüber hinaus verlief die Veranstaltung störungsfrei.

Schönaich: Schlägerei in Flüchtlingsunterkunft

Schwere Verletzungen erlitt ein 20 Jahre alter Mann, der am frühen Sonntagmorgen von einem 21-jährigen Mitbewohner in einer Flüchtlingsunterkunft im Mahdenwiesenweg in Schönaich mit einem Besenstiel geschlagen worden sein soll. Während der 20-Jährige in seinem Zimmer geschlafen habe, sei der ein Jahr ältere Mann gegen 03.40 Uhr hereingekommen und habe einen Streit angefangen. Möglicherweise war der Grund des Streits ein Diebstahlsdelikt, das bereits am Vortag durch die Polizei aufgenommen worden war. Im Zuge der Streitigkeit seien die beiden Bewohner, die aus Gambia stammen, aufeinander losgegangen. Der 21-Jährige habe dem Jüngeren dann mit einem Besenstiel ins Gesicht geschlagen. Dieser erlitt schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 21 Jahre alte Tatverdächtige, der sich auch in Gegenwart der Beamten des Polizeireviers Böblingen nicht beruhigen wollte und mit einem weiteren Mitbewohner hitzig stritt, wurde aufgrund dessen in Gewahrsam genommen. Während des Transports beleidigte er darüber hinaus auch die eingesetzten Beamten. Der Mann, der mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, musste den Rest der Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Böblingen verbringen.

Schönaich: Fensterscheibe der Gemeindehalle beschädigt

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Sachbeschädigung in der Straße "Im Hasenbühl" in Schönaich geben können. Zwischen Samstag 20.00 Uhr und Sonntag 08.35 Uhr warf ein noch unbekannter Täter eine Fensterscheibe der Gemeindehalle vermutlich mit zwei Steinen ein. Ein Betreten der Halle durch die entstandenen Öffnungen war nicht möglich. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf rund 750 Euro geschätzt.

Aidlingen: Unfall mit schwer verletzter Fußgängerin

Am Sonntag kam es kurz vor 13.00 Uhr zu einem Unfall in der Feldbergstraße in Aidlingen. Als ein 28 Jahre alter Mann, der einen VW-Pickup mit Anhänger fuhr, von einem Parkplatz nach rechts in die Feldbergstraße abbog und dieser Vorgang bereits fast beendet hatte, kollidierten eine 50-jährige Fußgängerin mit dem PKW-Anhänger-Gespann. Die Frau war gerade im Begriff den Einmündungsbereich der Parkplatzein- bzw. ausfahrt zu überqueren und hatte vermutlich übersehen, dass der 28-Jährige dort gerade unterwegs war. Die 50 Jahre alte Frau erlitt schwere Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

