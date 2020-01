Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Prüm (ots)

Am Samstag, den 04.01.2020 kam es auf der B 421 zwischen Gönnersdorf und Jünkerath zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug geriet vermutlich zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei berührte das Fahrzeug mit der rechten Fahrzeugseite die Schutzplanke. Anschließend überquerte das Fahrzeug die gesamte Fahrbahn und prallte mit der linken Fahrzeugseite in die Schutzplanke der gegenüberliegenden Fahrbahnseite. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Prüm sucht Zeugen, die Angaben zu diesem Verkehrsunfall machen können. Die Polizei Prüm ist unter der Tel.-Nr. 06551/9420 oder per Email unter pipruem@polizei.rlp.de erreichbar.

