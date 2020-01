Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW

Lieser (ots)

Am 25.12.2019 kam es zwischen 17:30 und 22:30 Uhr in der Schubertstraße in Lieser zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Hier wurde an einem blauen Ford Focus die Beifahrertür durch einen spitzen Gegenstand beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter 06531/95270 zu melden.

