POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Exhibitionist entblößt sich - Zeugen gesucht

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag zeigt sich in Brühl ein unbekannter Mann in unsittlicher Weise vor einer 54-jährigen Frau. Die Frau war zwischen 15.00 Uhr und 15.20 Uhr im Feldgebiet zwischen Sandstückerweg und Eisenbahnweg mit ihrem Hund spazieren. Dabei bemerkte sie in Höhe des Spiel- und Bolzsplatzes einen Mann mit heruntergelassener Hose, der an seinem Geschlechtsteil herummanipulierte. Er blickte hierbei in ihre Richtung. Als er sich umgedreht hatte und in die Grünfläche davongelaufen war, setzte er sein Handeln fort. Anschließend verschwand er.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

- 40 bis 45 Jahre alt - 180 cm groß - Europäisches Erscheinungsbild - Kurzes, volles, dunkles Haar - War bekleidet mit dunkler Jeans und grauem Pullover mit weißen Streifen am Oberarm - Trug eine dunkle ärmellose Steppweste

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zum Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

