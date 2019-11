Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Epfenbach

Rhein--Neckar-Kreis

alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommmen

Epfenbach (ots)

Am Mittwoch, kurz nach 16.00 Uhr, kam eine 25-jährige Seat-Fahrerin auf der L 530 in Richtung Epfenbach aus bislang nicht bekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Der PKW schleuderte nach links über die Fahrbahn und überschlug sich mehrfach, bevor er auf einem Acker zum Stehen kam. Die 25-jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der Seat musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 10.000,- Euro geschätzt.

