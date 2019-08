Polizei Münster

POL-MS: Auffahrunfall auf der A 1 mit einer leicht verletzten Person

Münster (ots)

Am Samstag (10.08.19) um 09.39 Uhr kam es auf der A 1 Richtungsfahrbahn Bremen, in Höhe der Ortslage Münster-Amelsbüren, zu einem Auffahrunfall. Zur Unfallzeit befuhr ein 24-jähriger Mann aus Rumänien mit seinem Audi die linke Fahrspur. Im stockenden Verkehr fuhr er auf das vor ihm fahrende Fahrzeug eines 52-jährigen Mannes aus Mudersbach auf. In dessen Opel Zafira saßen zu diesem Zeitpunkt insgesamt sechs Personen, von denen die Beifahrerin leicht verletzt wurde. Die Richtungsfahrbahn Bremen war zwischen den Anschlussstellen Ascheberg und Münster-Hiltrup zwecks Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für 60 Minuten gesperrt. Es entstand ein Stau mit einer Länge von ca. 5 km. An den beiden Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Leitstelle

Telefon: 0251/275-1010

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell