Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Wohlgelegen: Verkehrsunfall mit Auto, Fahrrad und Fußgänger

Mannheim-Wohlgelegen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochnachmittag im Stadtteil Wohlgelegen wurden ein Fahrradfahrer und eine Fußgängerin verletzt. Ein 25-jähriger Mann war gegen 13 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Käfertaler Straße in Richtung Röntgenstraße unterwegs. In Höhe der Bibienastraße scherte er unvermittelt nach links aus und wollte die Fahrbahn überqueren. Dabei missachtete er das Rotlicht der Ampel für Fahrradfahrer und Fußgänger. Beim Überqueren der Straße stieß er mit dem BMW eines 21-Jährigen zusammen, der auf der linken Fahrspur der Röntgenstraße stadteinwärts fuhr. Der Radfahrer stürzte auf der Verkehrsinsel zu Boden und riss noch eine 26-jährige Fußgängerin mit. Beide verletzten sich. Der 25-Jährige musste zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

