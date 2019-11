Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191114.1 Glückstadt: ein Toter bei Wohnungsbrand

Glückstadt (ots)

Am 13. November 2019, gegen 22.15 Uhr, wurde die Feuerwehr in die Flensburger Straße nach Glückstadt gerufen. Dort war es in einem Mehrfamilienhaus zu einem Feuer gekommen. Aus einer Wohnung drang erheblicher Rauch. Während der Löscharbeiten konnte die Feuerwehr eine Person aus dieser Wohnung bergen und ins Freie bringen. Eine Notärztin konnte nur noch den Tod der Person feststellen. Offenbar handelt es sich um den 70-jährigen, gesundheitlich stark beeinträchtigten, Bewohner der Wohnung. Ob das Feuer aus Unachtsamkeit, durch einen technischen Defekt oder aus anderer Ursache geschehen ist, wird durch die Kriminalpolizei Itzehoe aktuell geprüft. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Weitere Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt.

