POL-IZ: 191111.5 Lunden: Verkehrskontrolle - Parkplatz Karolinenkoog an der Bundesstraße 5

Am vergangenen Freitagabend haben sich Beamte der Polizeistation Lunden mit Unterstützung des Heider Polizeireviers und Heider Polizeibezirksreviers sowie gemeinsam mit Beamten des Zolls intensiv dem Verkehr gewidmet.

Im Zeitraum von 15.00 Uhr bis 21.00 Uhr führten 40 Beamte eine Verkehrskontrolle auf dem Parkplatz Karolinenkoog an der Bundesstraße 5 durch. Der Messwagen des Polizeibezirksreviers Heide kam ebenfalls zum Einsatz.- Auf der Bundesstraße war in Fahrtrichtung Norden vorzeitig auf der Anfahrt zum Kontroll-Parkplatz die Geschwindigkeit systematisch gesenkt worden, um eine mögliche Gefährdung der kontrollierenden Beamten durch die heranfahrenden Autofahrer auszuschließen.

Leider nahmen es einige Verkehrsteilnehmer nicht so ernst mit der Einhaltung der Geschwindigkeit. In der Zeit von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr passierten 1611 Fahrzeuge den Messwagen. Insgesamt wurden 163 Fahrzeuge gemessen.- Der höchste Wert lag bei 67 km/h statt bei erlaubten 30 km/h.- Dem Autofahrer droht jetzt eine Strafe in Höhe von 120 Euro und ein Punkt in Flensburg.

Insgesamt wurden etwa zwanzig LKW und 225 PKW kontrolliert. 18 Verkehrsteilnehmer erhielten Kontrollberichte und müssen ihr Fahrzeug oder fehlende Papiere innerhalb der nächsten Tage bei der nächsten Polizeidienststelle vorführen beziehungsweise vorlegen. Zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss gingen den Ordnungshütern ins Netz. 10 Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden seitens der Polizei eingeleitet Bei elf LKW-Fahrern wurden sogenannte Verstöße nach dem Fahrpersonalrecht festgestellt. Der Zoll stellte dreimal einen Leistungsbetrug und einen KFZ-Steuer-Verstoß fest. Verstöße nach dem Waffengesetz und dem Arzneimittelgesetz konnten ebenfalls verbucht werden.

Insgesamt zieht die Polizei Lunden eine positive Bilanz nach der Verkehrskontrolle.

