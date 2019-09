Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: versuchter Raub

Viersen (ots)

Am Sonntag gegen 06.10 Uhr wurde ein 21jähriger Mann aus Viersen in Viersen in Höhe der Tankstelle Dülkener Straße/ Freiheitsstraße von zwei ihm unbekannte Männer angesprochen. Sie forderten die Herausgabe seines Handys, seiner Geldbörse und der Bankkarte mit der dazugehörigen PIN. Als er dies ablehnte, schlugen beide Täter mit Fäusten auf ihn ein. Er konnte sich gegen die Schläge wehren, so dass die Männer von ihm abließen und sich in Richtung Innenstadt entfernten. Durch die Schläge wurde der 21jährige leicht verletzt. Er beschrieb die Täter wie folgt: 1. ca. 185cm groß, kurze Haare, schwarze Jacke, Jeans, weiße Sneaker, sprach fließend deutsch, 2. ca. 185 cm groß, kurze Haare, schwarze Jacke, schwarze Hose, weiße Sneaker, sprach Deutsch mit Akzent. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (1155)

