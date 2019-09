Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Willich-ANrath (ots)

Am Freitag in der Zeit von 19.30 Uhr bis 21.50 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter durch den Garten an die Rückseite eines freistehenden Einfamilienhauses auf der Straße Clörath in Willich-Anrath. Sie versuchten zunächst die Terrassentüre aufzuhebeln, was jedoch misslang. Anschließend schlugen sie ein Loch in die Scheibe der Türe, entriegelten sie und durchsuchten anschließend alle Räumlichkeiten. Was gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162 377 0 erbeten. /UR (1154)

