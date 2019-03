Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Sindelfingen: Polizei sucht Unfallzeugen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart ereignete sich am Montag gegen 21.50 Uhr ein Unfall zu dem die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg Zeugen sucht. Ein 22 Jahre alter Hyundai-Lenker war bei Regen auf dem zweiten Fahrstreifen von rechts in Richtung Stuttgart unterwegs. Währenddessen soll ein noch unbekannter LKW-Fahrer den Fahrstreifen gewechselt haben und so knapp vor dem 22-Jährigen wieder eingeschert sein, dass dieser bremsen musste. Der Hyundai geriet auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern, kam nach links ab und prallte in die Betonschutzwand. Der LKW-Lenker habe seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polzisten, dass die beiden hinteren Reifen des Hyundai die Mindestprofiltiefe bereits unterschritten. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0711/6869-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell