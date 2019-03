POL-LB: Ingersheim: Weinberghütte abgebrannt; Ludwigsburg: Neunjährige angefahren; Bietigheim-Bissingen: Streit in Linienbus; Kornwestheim: Gefährliche Körperverletzung in Kornwestheim

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Ingersheim: Weinberghütte abgebrannt

Aus bislang unbekannten Gründen geriet am Sonntagabend gegen 22:40 Uhr eine Weinberghütte im Gewann Wurmberg auf der Gemarkung Ingersheim in Brand und brannte vollständig nieder. Es handelte sich um ein 3x4m großes Gartenhaus mit einer einfachen Ausstattung. Für die Löscharbeiten war die Freiwillige Feuerwehr Ingersheim mit vier Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort. Der durch den Brand entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel.: 07142/4050, in Verbindung zu setzen.

Ludwigsburg: Neunjährige angefahren

Eine neunjährige Fußgängerin wurde am Samstagnachmittag gegen 17:35 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Friedenstraße in Ludwigsburg leicht verletzt. Das Mädchen wollte einen Zebrastreifen mit ihrem Tretroller überqueren und wurde hierbei von einem 83 Jahre alten Ford-Fahrer übersehen und erfasst.

Bietigheim-Bissingen: Streit in Linienbus

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel.: 07142/4050, sucht Zeugen, die am Sonntagnachmittag gegen 16:45 Uhr eine versuchte Körperverletzung im Linienbus 551 beobachtet haben. Nachdem eine 59 Jahre alte Frau am Busbahnhof Helenenburgweg eingestiegen war, geriet sie mit dem 66 Jahre alten Busfahrer in ein Streitgespräch. Der Busfahrer soll während der Auseinandersetzung nach der Frau geschlagen haben. Zur besagten Zeit waren weitere Fahrgäste im Bus, die den Vorfall wahrgenommen haben müssten.

Kornwestheim: Gefährliche Körperverletzung in Kornwestheim

Noch völlig ungeklärt sind die Umstände eines Streits zwischen vier jungen Männern, der sich am Sonntagabend gegen 18:15 in der Bahnhofstraße in Kornwestheim ereignete. Zwei Heranwachsende im Alter von 19 und 20 Jahren hatten zu Fuß ihre beiden Kontrahenten entlang der Straße verfolgt. Eines der Opfer konnte über die Bahnhofstraße flüchten. Das andere Opfer schlugen sie laut Zeugenaussagen bewusstlos. Am Bahnhof Kornwestheim konnten Polizeibeamte anschließend die beiden Tatverdächtigen festnehmen. Die beiden Opfer, die auffällig dick angezogen wren, konnten durch die Polizei nicht mehr angetroffen werden. Um den Verletzten hatten sich vermutlich Passanten vor Ort gekümmert. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Heranwachsenden wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, bittet die Geschädigten als auch weitere Zeugen oder Passanten, die Hilfe leisteten, sich zu melden.

