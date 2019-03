Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Navigationsgeräte ausgebaut; Renningen: Einbruch in Pflegeheim

Ludwigsburg (ots)

Renningen: Navigationsgeräte ausgebaut

Zwei fest eingebaute Navigationsgeräte und ein Sportlenkrad im Wert von mehreren tausend Euro haben unbekannte Täter in der Nacht zum Montag aus zwei in der Lindenstraße geparkten BMW ausgebaut und entwendet. Um in die Fahrzeuge zu gelangen schlugen die Unbekannten jeweils Seitenscheiben ein. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Renningen, Tel. 07159/80450, zu melden.

Renningen: Einbruch in Pflegeheim

Nach Einschlagen eines Fensters ist ein unbekannter Täter in der Nacht zum Montag in ein Pflegeheim in der Schwanenstraße eingestiegen. Der Einbrecher durchsuchte Büroräume und ließ einen kleinen Bargeldbetrag mitgehen. Der bei dem Einbruch angerichtete Sachschaden beläuft sich jedoch auf etwa 3.000 Euro. Auch in diesem Fall bittet der Polizeiposten Renningen, Tel. 07159/80450, um Hinweise

