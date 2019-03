Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Dieb auf frischer Tat ertappt; Gärtringen: 48-jährige Mercedes-Fahrerin prallt gegen mehrere Fahrzeuge

Herrenberg: Dieb auf frischer Tat ertappt

Beamten des Polizeireviers Herrenberg ging am frühen Montagmorgen ein Dieb ins Netz, nachdem ein aufmerksamer Zeitungsausträger etwas Verdächtiges in der Daimlerstraße in Herrenberg bemerkt und die Polizei alarmiert hatte. Dem 51-jährigen Zeugen war gegen 03.40 Uhr auf dem Betriebsgelände eines Autohauses eine Person aufgefallen, die um die ausgestellten Fahrzeuge herumzuschleichen schien. Mehrere Polizeibeamte fahndeten hierauf nach dem Verdächtigen und entdeckten ihn schließlich versteckt hinter einer Hecke in der Nähe eines Baumarkts. Der 53-jährige Mann wurde zunächst vorläufig festgenommen. In seinem Versteck fanden die Beamten mehrere elektronische Geräte, bei denen es sich jedoch fast ausnahmslos um Schrott zu handeln schien. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige sich vermutlich Zutritt zum Außenlager des Baumarkts verschafft und die Altgeräte aus einem Container getohlen hatte. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf einen geringen Betrag. Der 53-Jährige wurde zum Polizeirevier Herrenberg gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt und muss nun mit einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen.

Gärtringen: 48-jährige Mercedes-Fahrerin prallt gegen mehrere Fahrzeuge

Ein Sachschaden von mindestens 10.000 Euro entstand am Sonntag gegen 16.00 Uhr bei einem Unfall in der Kirchstraße in Gärtringen. Vermutlich hatte sich eine 48 Jahre alte Mercedes-Lenkerin hinter das Steuer ihres PKW gesetzt, obwohl sie unter dem Einfluss von Medikamenten stand und aufgrund dessen nicht imstande war, den Wagen sicher zu führen. In der Kirchstraße touchierte sie deshalb zunächst einen geparkten Mercedes und fuhr dann gegen einen Dacia, der durch den Aufprall gegen einen geparkten Audi geschoben wurde. Die Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sie musste sich schließlich einer Blutentnahme unterziehen.

