BAB 8 / L 1187 Leonberg: unbekannter BMW-Fahrer bremst Nissan-Lenker aus

Eine unangenehme Begegnung hatte ein 31 Jahre alter Nissan-Lenker, der am Samstagmorgen zunächst auf der Bundesautobahn 8 und im weiteren Verlauf dann auf der Landesstraße 1187 im Bereich Leonberg unterwegs war. Der 31-Jährige befand sich gegen 08.30 Uhr auf der A 8 zwischen den Anschlussstellen Leonberg-West und -Ost in Fahrtrichtung Stuttgart. Im vierspurigen Bereich kurz vor der Anschlussstelle Leonberg-Ost herrschte auf den beiden linken Spuren stockender Verkehr, während es auf den beiden rechten Spuren zügig voran ging. Der Mann im Nissan befuhr den zweiten Fahrstreifen von rechts, um einen LKW, der sich auf der rechten Spur befand, zu überholen. Währenddessen wechselte ein Unbekannter in einem BMW-Geländewagen von links hinter den Nissan. Mutmaßlich fuhr diesem Verkehrsteilnehmer der 31-Jährige nicht schnell genug, denn er gab dem Vorausfahrenden zunächst wohl "Lichthupe", sei dann ganz nach rechts gezogen und habe den Nissan überholt. Anschließend habe sich der BMW-Fahrer vor den Nissan gesetzt und diesen ausgebremst. Der BMW wechselte dann ganz nach rechts, worauf ihn der Nissan-Fahrer wieder überholte und danach selbst ebenfalls nach rechts zog. Beide Fahrzeuglenker fuhren dann an der Anschlussstelle Leonberg-Ost von der Autobahn auf die Landesstraße 1187 in Richtung Stuttgart ab. Der BMW-Lenker, der sich wieder hinter dem Nissan befand, betätigte wohl mehrfach seine Lichthupe und fuhr dem 31-Jährigen immer wieder bis zum "Glemseck" dicht auf. Im Bereich einer lange Geraden habe der BMW überholt und den 31-Jährigen ein weiteres Mal ausgebremst. Anschließend sei der Unbekannte ein Stück vorausgefahren, habe sein Fahrzeug dann quer zur Fahrbahn abgestellt und den Nissan-Lenker beleidigt, bedroht und zum Aussteigen aufgefordert. Der 31-Jährige teilte dem BMW-Fahrer mit, dass er soeben die Polizei verständigt habe, worauf dieser nach links ins "Krummbachtal" in Richtung Gerlingen abbog und sich aus dem Staub machte. Bei dem BMW soll es sich um einen grauen X4 mit Stuttgart Kennzeichen (S-) handeln. Die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, sucht Zeugen, die die Fahrmanöver des BMW-Lenkers auf der Autobahn oder auf der L 1187 beobachten konnten.

Leonberg: 31-Jähriger zu schnell unterwegs

Auf einer Verkehrsinsel im Kreuzungsbereich der Gebersheimer Straße und der Brennerstraße in Leonberg endete die Fahrt eines 31-jährigen BMW-Lenkers am Samstag kurz nach 12.00 Uhr. Der Mann wollte von der Gebersheimer Straße nach links in die Brennerstraße abbiegen, musste zunächst jedoch bei "rot" anhalten. Als er bei "grün" los fuhr, gab er mutmaßlich zu viel Gas, worauf das Heck des BMW wohl ausbrach und der PKW auf die Verkehrsinsel schleuderte. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 4.500 Euro belaufen.

