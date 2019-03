Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall in Böblingen und Sindelfingen

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Ein Leichtverletzter und 40.200 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalles im Kreuzungsbereich Herrschaftsgartenstraße / Achalmstraße in Böblingen am Samstagvormittag gegen 10:30 Uhr. Ein 25-jähriger Audi-Fahrer befuhr die Herrschaftsgartenstraße in Richtung Achalmstraße und wollte diese in Richtung Feldbergstraße überqueren. Hierbei übersah dieser den vorfahrtberechtigten Pkw VW eines 58-Jährigen. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß in dessen Folge der VW Fahrer leichtverletzt wurde. Durch den Unfall liefen Betriebsmittel aus, welche durch die Feuerwehr Böblingen abgestreut werden mussten. Anschließend reinigte der technische Betriebsdienst die verschmutzte Fahrbahn. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An der Unfallstelle war der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarztwagen vor Ort. Die Feuerwehr Böblingen sowie der technische Betriebsdienst befanden sich jeweils mit einem Fahrzeug und zwei Mann vor Ort. Während der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich teilweise gesperrt werden. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Böblingen: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Eine 37-jährige Frau befuhr am Samstag gegen 20:30 Uhr mit ihrem VW Touran die Friedrich-List-Straße in Richtung Stadtmitte von Böblingen. An der Kreuzung zur Sindelfinger Straße fuhr sie mutmaßlich über "Rot" in den Kreuzungsbereich und nahm einer 19-jährigen VW Caddy-Fahrerin die Vorfahrt, welche die Sindelfinger Straße in Richtung Sindelfingen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 13.000 Euro entstand. Zudem mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Der 20-jährige Beifahrer des Caddy wurde leicht verletzt, benötigte an der Unfallstelle aber keine ärztliche Versorgung.

Sindelfingen: Verkehrsunfall

Einen Sachschaden in Höhe von insgesamt 12.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Samstag kurz vor 17:00 Uhr in der Goldmühlestraße in Sindelfingen. Eine 20 Jahre alte VW Golf-Fahrerin fuhr aus einem Grundstück auf die Straße ein und übersah hierbei den von rechts kommenden VW Up eines 49-jährigen Mannes. Aufgrund des Zusammenstoßes war der VW Up des 49-Jährigen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

