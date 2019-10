Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Ohne Führerschein

Soltau (ots)

Trotz Fahrverbots war am Samstagabend ein 47 Jähriger aus der Region Hannover mit einem Auto in Soltau unterwegs. Polizeibeamte stellten in der Verkehrskontrolle fest, dass dem Mann der Führerschein bereits im Januar 2019 entzogen wurde. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt und das Fahrzeug musste von seiner sehr überraschten Lebensgefährtin übernommen werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Heidekreis

Einsatzleitstelle

Telefon: 05191/9380-215

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell