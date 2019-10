Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: In Schulgebäude eingebrochen; Soltau: Dieselkraftstoff abgezapft; Soltau: Autopanne führt zur Anzeige; Bomlitz: Scheibe beschädigt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 04.10.2019 Nr. 1

03.10./In Schulgebäude eingebrochen

Soltau: Unbekannte brachen im Zeitraum von Mittwochabend zu Donnerstagnachmittag in ein an der Winsener Straße gelegenes Gebäude einer Musikschule ein und entwendeten Bargeld nachdem sämtliche Räumlichkeiten durchsucht wurden. . Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

03.10./ Dieselkraftstoff abgezapft

Soltau: Rund 700 Liter Dieselkraftstoff wurden am frühen Donnerstagmorgen zwischen 03:00 Uhr und 07:00 Uhr aus einem Tank einer Sattelzugmaschine abgezapft und entwendet. Die Diebe brachen hierzu den Dieseltank einer auf dem Parkplatz bei Abelbeck an der BAB 7 stehenden Sattelzugmaschine auf und entleerten diesen auf bisher unbekannte Art und Weise. Der Fahrer schlief währenddessen in seiner Fahrerkabine und bemerkte nichts von dem Vorgehen. Der Schaden beläuft sich auf 800 Euro.

03.10./ Autopanne führt zur Anzeige

Soltau: Mit einem Motorschaden an seinem Opel blieb ein 35-jähriger rumänischer Staatsangehöriger aus Hamburg, am Donnerstag, gegen 23:00 Uhr, auf dem im Bereich Soltau auf dem Seitensteifen der BAB 7 in Richtung Hannover liegen. Polizeibeamte kontrollierten das Fahrzeug und den Fahrzeugführer. Hierbei stellten sie fest, dass die am Opel angebrachten ungarischen Kennzeichen zu einem anderen Fahrzeug gehörten und der PKW somit nicht zugelassen und versichert war. Da der Fahrer bei der Kontrolle zudem keinen Führerschein vorweisen konnte, ist auch noch fraglich ob er eine Fahrerlaubnis besitzt. Ihn erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren.

03.10./Scheibe beschädigt

Bomlitz: Unbekannte beschädigten am Donnerstag, vermutlich zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr die Fensterscheibe eines Kosmetikstudios in der Bahnhofstraße. Es entstand ein Schaden von 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bomlitz unter 05161/47545 zu melden.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon +49 5191 / 9380-104 Email: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Frank Rohleder

Telefon: 05191/9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell