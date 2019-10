Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Meldung zum 03.10. der Polizeiinspektion Heidekreis

PI Heidekreis (ots)

Schwarmstedt Ein Pärchen stellt beim Spaziergang einen augenscheinlich stark betrunkenen Radfahrer fest und hält diesen davon ab, weiterzufahren. Er war zuvor bereits diverse Male mit seinem Fahrrad gestürzt. Als die uniformierten Kollegen eintreffen wird ein Atemalkoholtest durchgeführt, Ergebnis: 2,62 Promille. Dementsprechend wird der 64-jährige Mann zur Dienststelle nach Schwarmstedt verbracht, wo eine Blutprobe entnommen wird. Die Folgen sind eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr sowie die Untersagung der Weiterfahrt.

Walsrode Im Kleingartenverein in der Ebbinger Straße sind in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag insgesamt 24 Parzellen aufgehebelt worden. Bislang ist allerdings unklar, was genau entwendet wurde.

Schneverdingen Am 03.10. gegen 12:30 Uhr fällt den Schneverdinger Kollegen in der Wintermoorer Straße eine Mercedes E-Klasse ins Auge. Mit dem 28-jährigen Fahrzeugführer werden diverse Vortests durchgeführt, sodass bei den Kollegen der Verdacht entsteht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln das Fahrzeug führt. Aufgrund Dessen wird eine Blutentnahme durchgeführt. Es folgen eine Anzeige gegen den Mann sowie die Untersagung der Weiterfahrt.

Rückfragen bitte an:



Lingies, POK'in

Polizeiinspektion Heidekreis

Einsatzleitstelle

Telefon: 05191/9380-215

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell