Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: PKW entwendet; Walsrode:Löschschaum und Eier gegen Polizeifahrzeuge; Walsrode: Baum fällt auf Autobahn

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 01.10.2019 Nr. 1

30.09./PKW entwendet

Soltau: Von einem Grundstück am Heidberg in Soltau wurde von unbekannten Täter in der Nacht von Sonntag 29. September, auf Montag den 30. September ein PKW der Marke Mazda entwendet. Wer Hinweise zur Tat oder dem Verbleib des braunen PKW vom Typ CX5 geben kann wird gebeten sich mit der Polizei Soltau, 05191/93800, in Verbindung zu setzten.

01.10./ Löschschaum und Eier gegen Polizeifahrzeuge

Walsrode: Unbekannte positionierten und präparierten einen Feuerlöscher im Bereich vor der Walsroder Polizeiwache so, dass austretender Löschschaum zwei in unmittelbarer Nähe parkende Polizeifahrzeuge teilweise bedeckte. Weiterhin bewarfen die Täter die Einsatzfahrzeuge mit Eiern. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Montag zu Dienstag und wurde um 00:45 Uhr festgestellt. Es wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Walsrode unter der Telefonnummer 05161/ 984480 entgegen.

30.09. / Baum fällt auf Autobahn

Walsrode: Glück im Unglück hatten am Montagmorgen, gegen 05.35 Uhr, drei beteiligte Autofahrer auf der Autobahn 7 bei Walsrode. Ein Baum war durch starken Wind umgeweht und auf dem rechten und mittleren Fahrstreifen zum Liegen gekommen. Drei in Richtung Hannover fahrende Beteiligte kollidierten mit dem Baum. An den zwei PKW sowie einem Kleintransporter entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde an der Unfallstelle zum Glück niemand. Der Baum wurde durch Einsatz der Feuerwehren Krelingen und Hodenhagen von der Fahrbahn geräumt.

