POL-HK: Walsrode: Schlägerei an Diskothek

Walsrode: Eine Polizeistreife kam am frühen Sonntagmorgen, gegen 05.15 Uhr auf eine Schlägerei zu, die im Bereich der Diskothek an der Werner-von-Braun-Straße in Walsrode stattfand. Ein am Boden liegender 24-Jähriger wurde dabei von drei Heranwachsenden im Alter von 18 und 19 Jahren mit Füßen getreten. Schaulustige umringten die Schläger. Die Polizisten trennten die Streitenden. Das leichtverletzte Opfer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Heranwachsenden standen unter Alkoholeinfluss. Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme kam es zu Störungen durch 15 bis 20 alkoholisierte Disko-Besucher.

