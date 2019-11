Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Kursangebot im Rahmen des Präventionsprojekts "Sicher.Unterwegs. - Gewalt gegen Frauen im öffentlichen Raum"

Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag, 07. Dezember und Samstag, 14. Dezember findet jeweils von 10 Uhr bis 13 Uhr im Rahmen des Präventionsprojekts "Sicher.Unterwegs. - Gewalt gegen Frauen im öffentlichen Raum" ein kombiniertes Kursangebot an der Volkshochschule in Heidelberg statt.

Zuerst wird am 07.Dezember der Sachbearbeiter für Vorbeugung des Polizeireviers Heidelberg-Mitte, Herr Polizeihauptkommissar Hermann Jochim einen dreistündigen kostenlosen Kurs anbieten. Inhaltlich ist der Kurs gegen sexualisierte Gewalt gegen Frauen konzipiert. Neben mentalen Vorbereitungsmöglichkeiten sind Ausstrahlung, Angst und tatsächliche Gefährdung, Grenzen setzen und effektive Gegenwehr die Themen. Hermann Jochim erklärt u.a., wie man sich mentale für einen Notfall vorbereiten kann. Wie gehe ich mit meiner Angst um? Wann darf ich mich wehren, wann sollte ich mich wehren, darf ich anderen helfen? All das und noch viele andere Aspekte, wie Ausstrahlung und nonverbale Kommunikationen werden Kursinhalte sein.

Im zweiten Teil des Kurses am 14. Dezember wird dann praktisch geübt. Bei diesem Kursteil handelt es sich um ein kostenpflichtiges Angebot der Volkshochschule Heidelberg. Hier kann man Erlerntes praktisch anwenden, eine Selbsterfahrung erleben. Was kann ich, kann ich mich wehren? Diese Fragen werden beantwortet. Der Kurs wird finanzielle durch den Präventionsverein Sicheres Heidelberg e.V. gefördert.

Anmeldungen sind ausschließlich unter info@vhs-hd.de oder 06221 911911 bis Dienstag, 03.12.2019 möglich.

Weitere Informationen zum Präventionsprojekt "Sicher.Unterwegs. - Gewalt gegen Frauen im öffentlichen Raum" finden sie unter https://im.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/praeventionsprogramm-sicher-unterwegs-gewalt-gegen-frauen-im-oeffentlichen-raum/

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Christoph Kunkel

Telefon: 0621 174-1104

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

