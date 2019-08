Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Verkehrsgeschehen im Bereich der Polizeiinspektion Wismar

Wismar (ots)

Am gestrigen Montag gegen 13:00 Uhr kam es auf der B 106 zwischen Lüstorf und Schwerin, etwa 200 Meter hinter dem Abzweig nach Klein Trebbow, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren leicht verletzten Personen.

Die drei beteiligten Fahrzeuge fuhren hintereinander auf der B106 in Richtung Schwerin. Der 33-jährige Fahrer eines LKW scherte hier zum Überholen eines Opels aus und übersah dabei offenbar, dass er durch einen BWM bereits überholt wurde. Es kam zu einer Berührung beider Fahrzeuge, der BMW prallte daraufhin links gegen die Leitplanke.

Darüber hinaus kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem LKW und dem vorausfahrenden Opel, woraufhin der LKW rechts gegen die Leitplanke prallte.

Hierbei wurden der Fahrer des LKW, der 38-jährige BMW-Fahrer sowie dessen 6-jährige Mitfahrerin und der 34-jährige Opel-Fahrer sowie dessen Beifahrerin leicht verletzt. Alle wurden durch die eingesetzten Rettungskräfte ins Klinikum nach Schwerin gebracht.

Die drei beteiligten Fahrzeuge wurden durch Abschleppunternehmen geborgen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Die B 106 war bis circa 15:30 Uhr voll gesperrt. Bis zum Abschluss der Bergungs- und Reinigungsarbeiten um 15:50 Uhr war die Strecke halbseitig befahrbar.

+++

Bereits am Nachmittag des vergangenen Sonntag (18. Aug. 2019) wurde die Polizei über den Notruf darüber informiert, dass ein PKW auf der B106 in Richtung Wismar in Schlangenlinien fahren sollte. Die eingesetzte Funkstreifenbesatzung des Polizeireviers Gadebusch stellte den VW im Bereich des Kreisverkehrs Wismar/Rothentor fest. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem polnischen Fahrzeugführer. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,99 Promille.

Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutprobenentnahme an und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein. Durch die zuständige Staatsanwaltschaft Schwerin wurde die Einbehaltung einer Sicherheitsleistung angeordnet.

+++

Ebenfalls am Nachmittag des 18. Aug. 2019 kam es auf der B 192 zwischen Reinstorf und Warin zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Beteiligte leicht verletzt worden sind.

Die 21-jährige Fahrerin eines Audis verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Citroen zusammen. Die beiden Fahrzeugführer wurden durch die Rettungskräfte in Klinikum nach Wismar gebracht.

An den beteiligten Fahrzeugen und an der Baulast entstand ein Sachschaden von circa 12.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell