Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zwei versuchte Einbrüche in der Innenstadt

Borken (ots)

Am Freitag wurden zwei weitere versuchte Einbrüche angezeigt. In der Nacht zum Freitag hatte der Täter vergeblich versucht, eine Tür eines Geschäftes an der Straße Neutor aufzuhebeln.

Der zweite Tatort befindet sich an der Straße Commende. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mittwoch, 18.00 Uhr, und Freitag, 08.30 Uhr.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell