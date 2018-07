POL-PPWP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots) - Am Samstag, 07.07.2018, um 08:24 Uhr ereignete sich an der Einmündung Daennenplatz/Mannheimer Straße, Kaiserslautern ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Ein 28-jähriger Mann aus Enkenbach-Alsenborn befuhr die Mannheimer Straße und bog an der Einmündung nach links in die Straße Daennenplatz ab, obwohl die Lichtzeichenanlage für Ihn Rotlicht zeigte. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem Linienbus der Stadtwerke Kaiserslautern. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 28-jährige Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

