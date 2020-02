Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mötzingen: Einbruch in Wohnhaus; Renningen: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mötzingen: Einbruch in Wohnhaus

Mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Herrenberg und umliegender Polizeireviere sowie ein Polizeihubschrauber waren am Sonntagabend in Mötzingen im Zuge von Fahndungsmaßnahmen eingesetzt. Ein bislang unbekannter Täter war zwischen 18.30 Uhr und 20.15 Uhr in ein Wohnhaus in der Pfaffenäckerstraße eingebrochen. Der Unbekannte hatte die Terrassentür aufgehebelt und anschließend das Erd- sowie das erste Obergeschoss durchsucht. Hierbei fiel ihm ein dreistelliger Bargeldbetrag sowie Schmuck in ebenfalls dreistelligem Wert in die Hände. Während der Fahndung bemerkten Beamte eine Person, die sich im Bereich der Lange Straße aufhielt und bei Erkennen der Polizei zu Fuß die Flucht ergriff. Es handelte sich um einen etwa 180 cm großen Mann, der einen grünen Parka und eine schwarze Jogginghose trug. Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte der Verdächtige nicht mehr festgestellt werden. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, bittet Zeugen, die weitere Hinweise geben können, sich zu melden.

Renningen: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein schwer verletzter Motorradfahrer und ein nicht mehr fahrbereites Motorrad sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Sonntag gegen 11.45 Uhr auf der Kreisstraße 1013 zwischen Rutesheim-Perouse und Malmsheim ereignete. Der 50 Jahre alte Harley-Davidson-Lenker kam vermutlich aus Unachtsamkeit auf seiner Fahrt in Richtung Malmsheim nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die Leitplanke. Hierauf geriet er zurück auf die Fahrbahn und stürzte dort schließlich. Der Rettungsdienst musste den Mann in ein Krankenhaus bringen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 5.000 Euro belaufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell