Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz, Alkoholisiert Mobiltelefon bedient - Führerschein weg

Mainz (ots)

Montag, 16.12.2019, 19:40 Uhr

Weil ein 44-jähriger Autofahrer einen unsicheren Fahrstil in der Ludwig-Erhard-Straße an den Tag legt, wird er einer Verkehrskontrolle unterzogen. Eine Streifenbesatzung bemerkt, dass der Autofahrer über die Fahrstreifenbegrenzung nach links fährt und setzt sich neben das Fahrzeug, um einen möglichen Grund dafür zu erkennen. Dabei stellen sie fest, dass er gerade sein Mobiltelefon bedient. Um den Verstoß zu ahnden wird der Fahrer kurz nach dem Auffahren auf die BAB in einem sicheren Bereich kontrolliert. Dabei stellen die Beamten einen starken Alkoholgeruch bei ihm fest. Ein Test ergibt kurz darauf einen Wert von 1,79 Promille. Ihm wird auf der Dienststelle kurz darauf eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eröffnet. Das Bedienen des Mobiltelefons wird als Ordnungswidrigkeit weiter verfolgt.

