Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz Altstadt - Pkw kollidiert mit Straßenlaterne und Hausecke

Mainz (ots)

Am Sonntagabend gegen 20:13 Uhr kam es zu einem Unfall in der Mainzer Innenstadt mit erheblichem Sachschaden. Der 71-Jährige Fahrer eines Geländewagens befuhr mit selbigem die Weißliliengasse in Richtung Große Langgasse und kam in einer leichten Linkskurve an der Einmündung zur Heringsbrunnengasse, aus bislang ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab. Zunächst pralle der Geländewagen gegen eine Straßenlaterne und anschließend gegen die Hauswand eines Eckgebäudes. Auf Grund der Wucht des Aufpralls gab es einen lauten Knall, worauf beim Polizeipräsidium Mainz eine Vielzahl von Notrufen eingingen. Glücklicherweise wurde der Fahrer trotz des heftigen Zusammenstoßes nicht verletzt, begab sich aber zur weiteren Abklärung nach dem Unfall in eine Mainzer Klinik. An der Straßenlaterne, dem Geländewagen und der Hauswand entstand teilweise erheblicher Sachschaden. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

