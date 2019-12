Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Zusammenstoß zwischen Pkw und Straßenbahn

Mainz (ots)

Am Montagmorgen kam es in der Koblenzer Straße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn. Um kurz nach acht Uhr befuhr ein 37-jähriger Offenbacher mit seinem Renault die Koblenzer Straße in Richtung Mainz-Bretzenheim. In Höhe der Fachhochschule übersah er vermutlich die rot zeigende Ampelanlage der kreuzenden Straßenbahn. In Folge dessen kam es zum Zusammenstoß mit der von rechts kommenden Mainzelbahn und dem Pkw. Bei der Kollision wurde der 43-jährige Straßenbahnfahrer leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An Pkw und Straßenbahn entstand erheblicher Sachschaden. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Koblenzer Straße teilweise voll gesperrt werden.

