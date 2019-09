Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei stoppt berauschten 54-Jährigen ohne Führerschein mit geklautem Hyundai

Kassel (ots)

Kassel:

Gleich mehrere Straftaten stellten Polizisten vom Kasseler Polizeirevier Mitte am gestrigen Sonntagnachmittag fest, als sie einen Hyundai, der mit überhöhter Geschwindigkeit in der Müllergasse unterwegs war, stoppten und kontrollierten. Der 54-jährige Fahrer aus Kassel, der keinen Führerschein hat, hatte den Hyundai nach bisherigen Erkenntnissen am Vortag gestohlen und stand offenbar auch noch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei einer durchgeführten Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Polizisten zusätzlich eine Tüte mit einer kleineren Grammzahl Heroin, sodass sich der Hyundaifahrer nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Diebstahls von Kraftfahrzeug, Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Farberlaubnis verantworten muss.

Wie die Polizisten des Innenstadtreviers berichten, befanden sie sich gegen 12:45 Uhr auf einer Streifenfahrt, als ihnen der zu schnell fahrende Hyundai ins Auge fiel. Der 54-jährige Fahrer gab bei der anschließenden Verkehrskontrolle dann zu, gar keinen Führerschein zu haben und den Wagenschlüssel am Samstag bei einer Bekannten in Kassel geklaut zu haben. Die Besitzerin des Autos hatte den Diebstahl bis dahin noch gar nicht bemerkt und deshalb auch noch nicht zur Anzeige gebracht. Des Weiteren fanden die Beamten bei der Beifahrerin des Hyundaifahrers ebenfalls rund 20 Gramm Heroin auf. Die 44-jährige aus Kassel muss sich deshalb ebenfalls wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Den 54-Jährigen nahmen die Polizisten mit auf das Revier, wo er sich einer Blutprobe unterziehen musste.

