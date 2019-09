Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Betrunkener Kellereinbrecher will Nähmaschine klauen und wird von Hausbewohnerin ertappt

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold:

Einen betrunkenen Einbrecher ertappte eine 46-jährige Frau aus Kassel zufällig am Freitagabend auf frischer Tat in ihrem Kellerabteil eines Mehrparteienhauses im Kasseler Stadtteil Kirchditmold und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 36-jährige Mann aus Kasachstan, der keinen Wohnsitz in Deutschland hat, muss sich nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls in den Kellerraum verantworten.

Die 46-Jährige aus Kassel ging am Freitagabend, gegen 19:30 Uhr, in den Keller des Mehrparteienhauses in der Wolfhager Straße, nahe des Frasenwegs, und staunte nicht schlecht, als sie den Einbrecher, der gerade ihren Kellerabteil durchwühlte, bemerkte. Sie alarmierte sofort die Polizei und hielt den Einbrecher mithilfe von zwei weiteren Personen bis zum Eintreffen der hinzugeeilten Polizisten der Reviere Süd-West und Mitte fest. Der 36-Jährige ist bereits mehrfach wegen verschiedener Eigentumsdelikte polizeilich in Erscheinung getreten. Nach bisherigen Ermittlungen hatte der Tatverdächtige den Zugang zum Kellerabteil gewaltsam geöffnet und bereits eine Nähmaschine, die er offensichtlich mitnehmen wollte, zum Abtransport bereitgestellt. Auf der Suche nach weiterem Diebesgut kam ihm dann schließlich die Hausbewohnerin in die Quere. Ein Atemalkoholtest bei dem 36-Jährigen hatte etwa 2,6 Promille zum Ergebnis. Den müden Einbrecher, der auf der Fahrt im Streifenwagen immer wieder einschlief, brachten die Polizisten schließlich zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell