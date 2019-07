Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Lkw

Gelsenkirchen (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 25.07.2019, gegen 23.00 Uhr, bis zum Freitagmorgen, 26.07.2019, gegen 07.50 Uhr, entwendeten unbekannte Täter Bargeld von zwei tschechischen Spediteuren. Die beiden 43 und 44 Jahre alten Männer stellten ihren Lkw zur Nachtruhe am Rastplatz Resser Mark an der Brauckstraße ab und schliefen gegen 23.00 Uhr ein. Am nächsten Morgen stellten die beiden Geschädigten fest, dass das Dreiecksfenster an der Beifahrertür entnommen und die Gummierung des Fensters teilweise zerschnitten war. Aus den im Handschuhfach befindlichen Geldbörsen entwendeten die unbekannten Täter Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem/den flüchtigen Täter/n und/oder seinem/deren Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-8224 (KK22) oder -8240 (Kriminalwache).

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Yvonne Shirazi Adl

Telefon: 0209/365-2014

E-Mail: Yvonne.ShiraziAdl@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell