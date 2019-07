Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Zwei Ladendiebe stehlen Fernseher, ein Tatverdächtiger ist bereits verurteilt worden

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstag, 23.07.2019 haben zwei Männer versucht, einen hochwertigen Fernseher an der Warenannahme eines Elektronik-Marktes in der Buerschen Innenstadt zu stehlen. Dabei wurden sie von einem Kaufhausdetektiv beobachtet. Als der versuchte, die beiden Tatverdächtigen festzuhalten, flüchtete einer von beiden in unbekannte Richtung. Den anderen konnte der Detektiv bis zum Eintreffen der Beamten festhalten. Da der Beschuldigte keine Papiere bei sich hatte, nach Überprüfung der Personalien keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat und eine deshalb geforderte Sicherheitsleistung nicht erbringen konnte, wurde er nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wegen Fluchtgefahr vorläufig festgenommen und von den Beamten ins Gewahrsam gebracht. Gegen ihn wurde umgehend ein so genanntes besonders beschleunigtes Verfahren mit dem Ziel einer schnellen Verurteilung eingeleitet. Das Amtsgericht Gelsenkirchen verurteilte den Beschuldigten bereits heute, 24.07.2019, wegen Diebstahls zu vier Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung.

