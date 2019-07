Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Rollerfahrer verletzt sich leicht, auch weil er keine Schutzkleidung trug

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall gestern Morgen, 23.7.2019, hat sich ein 53 Jahre alter Mann aus Gelsenkirchen leicht verletzt. Er fuhr mit seinem Kleinkraftrad um 9.15 Uhr auf der Darler Heide in Erle. Als er eine Notbremsung einleiten musste, weil ein ihm entgegen kommendes Auto seinen Fahrweg kreuzte, stürzte er und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Aus Sicht der Polizeibeamten wäre der Sturz weit weniger schlimm verlaufen, wenn der Mann angepasste Schutzkleidung getragen hätte. Aufgrund des warmen Wetters war er aber nur in kurzer Hose und T-Shirt unterwegs. Einen Helm hatte er aber zum Glück auf. Die Polizei appelliert daher: Tragen Sie Schutzkleidung, Protektoren und Helm, wenn Sie auf einem motorisierten Zweirad unterwegs sind, und zwar immer und bei jedem Wetter. Bei Stürzen, die sich jederzeit ereignen können, sind Sie dann wesentlich besser geschützt!

