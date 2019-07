Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Sachbeschädigung an Pkw in Rotthausen

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitagabend gegen 21.10 Uhr kam es auf der Terkampstraße in Rotthausen zu Sachbeschädigungen an zwei Fahrzeugen. Zeugen hatten beobachtet, wie zwei junge Männer die Außenspiegel von 2 Pkw beschädigten. Die Zeugen verfolgten die 22 und 23 Jahre alten alkoholisierten Gelsenkirchener bis in ein nahegelegenes Schnellrestaurant. Dort konnten sie durch die Polizei festgenommen werden. Bei der Festnahme leisteten die Männer Widerstand.Zudem wurden die eingesetzten Beamten beleidigt. Nach der Entnahme der Blutproben wurden die beiden ins Polizeigewahrsam verbracht. Sie müssen mit Strafanzeigen wegen Widerstand, Sachbeschädigung und Beleidigung rechnen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Leitstelle

Hartmann, EPHK

Telefon: 0209/365 2160

E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell