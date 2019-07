Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerer Verkehrsunfall in Erle - zwei Personen verletzt

Bild-Infos

Download

Gelsenkirchen (ots)

Heute Morgen, 25.07.2019, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreuzung Adenauerallee/ Emscherstraße in Erle. Nach ersten Ermittlungen wollte ein 40-jähriger Gelsenkirchener die Emscherstraße in Richtung Westen überqueren. Weil die Ampelanlage nicht in Betrieb war und somit die dort angebrachten Verkehrszeichen den Verkehr regelten, hätte er an der Kreuzung stoppen müssen. Laut Aussage eines dahinter fahrenden Zeugen tat er das aber nicht, sondern fuhr in die Kreuzung, ohne zu bremsen. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 59-jährigen Weselers, der auf der Adenauerallee in Fahrtrichtung Süden unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Gelsenkirchener verletzte sich schwer und wurde nach einer ersten Behandlung vor Ort stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Der Weseler verletzte sich leicht. Er konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die Polizei sperrte während der Unfallaufnahme weite Teile der Kreuzung und leitete den Verkehr um. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Thomas Nowaczyk

Telefon: 0209 365 -2013

E-Mail: thomas01.nowaczyk@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell