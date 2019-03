Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher löst Alarm aus

Borken (ots)

Beim Einbruch gestört worden ist offensichtlich ein Unbekannter am Samstag in Borken. Der Täter hatte die Alarmanlage ausgelöst, als er gegen 22.40 Uhr gewaltsam in die Lagerhalle eines Betriebs an der Straße Landwehr eindringen wollte. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

