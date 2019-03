Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nacht endet im Gewahrsam

Gleich mehrere junge Männer hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag in Bocholt in Gewahrsam genommen. Gegen 02.55 Uhr hatte ein 19-Jähriger auf der Ravardistraße nach Streitigkeiten andere Personen angepöbelt. Einem Platzverweis der herbeigerufenen Polizeibeamten kam er nur kurzzeitig nach - der Bocholter kehrte zurück und setzte sein Verhalten fort. Die Beamten nahmen ihn daraufhin in Gewahrsam. Das Geschehen wiederholte sich in ähnlicher Form gegen 04.55 Uhr: In diesem Fall blieb den Polizeibeamten nichts anderes übrig, als einen 24 Jahre alten Isselburger in Gewahrsam zu nehmen, um einen Platzverweis durchzusetzen. Gleiches galt für einen weiteren 23-jährigen aus Isselburg, der sich in ähnlicher Weise aufgeführt hatte.

