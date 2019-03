Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nach Unfall geflüchtet

Borken (ots)

Einen erheblichen Sachschaden von mehreren tausend Euro hat ein zunächst Unbekannter in der Nacht zum Sonntag nach einem Unfall in Borken verursacht. Polizeibeamte entdeckten im Nahbereich der Unfallstelle ein ebenfalls stark beschädigtes Fahrzeug. Die Beamten trafen die Halterin an ihrer Wohnanschrift an. Ein Atemalkoholtest wies bei ihr auf einen Blutalkoholwert von circa 1,2 Promille hin. Sie bestritt, mit dem Wagen gefahren zu sein. Ein Arzt entnahm der Frau im Krankenhaus eine Blutprobe.

Kreispolizeibehörde Borken

