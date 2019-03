Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Bei Einbruch in Auto gestört

Velen (ots)

Die Flucht ergriffen haben zwei Unbekannte Autoeinbrecher in der Nacht zum Sonntag in Velen. Ein Zeuge war gegen 01.45 Uhr auf der Schlesierstraße darauf aufmerksam geworden, dass die Täter die Scheibe der Beifahrertür eines dort parkenden Wagens eingeschlagen hatten. Als der Zeuge sie ansprach, flüchteten die mit Kapuzenshirts bekleideten Unbekannten in Richtung Königsberger Straße. An dem betroffenen Auto entstand ein Sachschaden von circa 600 Euro; entwendet hatten die Täter augenscheinlich noch nichts. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

