Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Jöhlingen - Diebe haben es auf Schmuck abgesehen

Karlsruhe (ots)

Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro haben Diebe am vergangenen Wochenende in der Jahnstraße in Jöhlingen erbeutet.

Die Eindringlinge versuchte zwischen Freitag 15.30 Uhr und Sonntag 17.30 Uhr, zuerst über die Hauseingangstür in da Wohnhaus zu gelangen. Als sie an der Tür scheiterten, gingen sie kurzerhand in den Garten und warfen auf der Rückseite des Anwesens einen Stein durch die Fensterscheibe. Durch die entstandene Öffnung gelangten die Diebe in das Hausinnere und durchwühlten im gesamten Anwesen Schränke und Schubladen. Mit dem aufgefundenen Schmuck flüchteten die Diebe über die eingeschlagene Fensterscheibe bislang unerkannt.

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Bretten unter 0252 5046-0 zu melden.

