Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Bad Herrenalb - Wagenhalle am Bahnhof aufgebrochen

Bad Herrenalb (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, vermutlich zwischen 24:00 und 06:00 Uhr, machten sich bislang unbekannte Täter an einer Wagenhalle am Bahnhof in Bad Herrenalb zu schaffen. Nachdem sich die Diebe Zutritt in die Halle und auch in zwei darin befindliche Straßenbahnen verschafft hatten, brachen Sie zwei in den Bahnen befindliche Fahrkartenautomaten auf. Entwendet wurde Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Auch der Diebstahlschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07051/1610, mit dem Polizeirevier Calw in Verbindung zu setzen.

