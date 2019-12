Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Zigarettenautomat aus dem Gaststättenbereich eines Hotels entwendet

Bruchsal (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 05:30 Uhr, in ein Hotel in der Straße Au in den Buchen in Bruchsal - Büchenau ein. Hierbei wurden etwa 420 Euro Bargeld und ein Laptop entwendet. Außerdem hatten es die Diebe auf einen Zigarettenautomaten abgesehen. Der Standautomat wurde nach draußen getragen und in ein Fluchtfahrzeug verladen. In dem Automaten befanden sich ebenfalls mehrere hundert Euro Bargeld. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Die Diebe hebelten zunächst den Hintereingang des Gebäudes auf und hielten sich verstärkt im Rezeptionsbereich des Gebäudes auf. Vermutlich haben die Täter bei der Flucht das rechte Spiegelgehäuse ihres Fahrzeugs verloren. Entsprechende Spuren wurden sichergestellt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07251 7260, mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

