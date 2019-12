Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF)Pforzheim - Mehrere Gartenhütten aufgebrochen

Pforzheim (ots)

Unbekannte Täter sind am Wochenende im Stadtteil Arlinger in mehrere Gartenhütten einer in der Höhenstraße gelegenen Kleingartenanlage eingedrungen. Bislang meldeten sich acht Geschädigte. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 13 Uhr und Sonntag, 16.40 Uhr. Was dabei abhandenkam, ist derzeit noch nicht bekannt.

Ein Betroffener sah am Sonntag kurz vor 16.40 Uhr noch einen Mann wegrennen, der auf ein Hüttendach stieg, das unter seinem Gewicht durchbrach. Allerdings führte eine Umstellung und Durchsuchung der Polizei unter Hinzuziehung der Feuerwehr zum Öffnen des verschlossenen Gartenhäuschens nicht zur Festnahme eines Verdächtigen. Weitergehende Ermittlungen dauern an.

