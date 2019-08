Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Ausreise dank Zahlung durch Bekannten - Bundespolizei Trier vollstreckt Haftbefehl

Lautzenhausen (ots)

Am Montagmittag wurde ein 22-jähriger Rumäne am Flughafen Hahn bei der Ausreisekontrolle nach Sibiu/Rumänien von der Bundespolizei verhaftet.

Gegen ihn lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt /Main wegen Erschleichens von Leistungen vor. Er selbst verfügte nicht über genügend Barmittel, so dass - nach einem Anruf - ein Bekannter des Rumänen die geforderte Geldstrafe incl. der Kosten in Höhe von 387 Euro beim 3. Polizeirevier in Frankfurt/Main einzahlte.

Somit konnte die Ersatzfreiheitsstrafe von 15 Tagen abgewendet werden und er in sein Heimatland ausreisen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0651 - 43678-1009

Mobil: 0175 - 9028191

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell