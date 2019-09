Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannte verfolgen 35-Jährige

Herrenberg (ots)

Unbekannte haben am Sonntagabend (22.09.2019) gegen 22:00 Uhr eine 35-Jährige in einer S-Bahn bedroht und sie im Anschluss verfolgt. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte die 35-Jährige Frau zunächst zwei Jugendliche in einer S-Bahn der Linie S1 nach Herrenberg auf das bestehende Rauchverbot hingewiesen, als die beiden sich offenbar eine Zigarette anzündeten. Einer der Unbekannten soll daraufhin die 35-Jährige wüst beschimpft haben und drohte offenbar sie am Bahnhof die Treppen herunterzustoßen. Nach Ausstieg in Herrenberg sollen die beiden mutmaßliche Täter die Frau bis zu ihrer Arbeitsstelle verfolgt haben und bedrohten sie dabei weiterhin verbal. Die 35-Jährige wählte den Polizeinotruf und erstattete Strafanzeige beim örtlichen Polizeirevier. Trotz sofortigen Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Unbekannten zunächst nicht mehr angetroffen werden. Die mutmaßlichen Täter werden in einem jugendlichem Alter beschrieben und sollen akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Sie seien zur Tatzeit beide mit weißen Sneakern bekleidet gewesen. Ein Unbekannter soll hierbei eine dunkle Hose, der andere eine weiße Jogginghose getragen haben. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Sebastian Maus

Telefon: 0711 / 55049 - 109

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell