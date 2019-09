Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gesuchte 34-Jährige festgenommen: Strafvollstreckung wegen Erschleichen von Leistungen

Ulm (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Samstagnachmittag (21.09.2019) gegen 13:40 Uhr eine 34-Jährige am Ulmer Hauptbahnhof festgenommen. Reisende hatten die Dame zuvor in einer vermeintlich hilflosen Lage aufgefunden und verständigten daraufhin den Rettungsdienst. Eine hinzugezogene Streife der Bundespolizei überprüfte im Rahmen der Hilfeleistung die Identität der deutschen Staatsangehörigen. Hierbei stellte sich heraus, dass die bereits wegen Erschleichens von Leistungen verurteilte Frau von der Staatsanwaltschaft Ravensburg mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde, da sie die verhängte Geldstrafe noch nicht bezahlt hatte. Die Festgenommene konnte die noch offene Strafe nicht begleichen, sodass sie nun ersatzweise für 90 Tage ins Gefängnis muss. Bundespolizisten brachten die mit fast 2 Promille alkoholisierte 34-Jährige anschließend in ein Justizvollzugskrankenhaus.

